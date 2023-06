Uma carreta tombou neste sábado (10), em Coronel Pacheco. O trecho da rodovia, no Km 42 está interditado, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência está em andamento e a corporação está em atendimento no local, no Bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima foi socorrida por terceiros.

Os bombeiros não informaram se há outras vítimas.

