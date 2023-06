Um homem, de 53 anos, ficou ferido após perder o controle da moto que pilotava na tarde deste domingo (11) na BR-040, KM 637, próximo a Conselheiro Lafaiete.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas motos, de alta cilindrada, estavam envolvidas no acidente. Os motociclistas estavam viajando juntos quando um deles, o homem de 53 anos, perdeu o controle da moto em uma freada e atingiu o motociclista que estava em sua frente.

O homem sofreu ferimentos leves e apresentava possível fratura no tornozelo esquerdo. Ele foi encaminhado para o Hospital Maternidade São José.

A pista ficou parcialmente interditada para o resgate da vítima, sendo liberada logo em seguida.

acidente | bombeiros | BR-040 | C | Conselheiro Lafaiete | Corpo de Bombeiro