Um homem, de 24 anos, foi preso por tráfico de drogas com tabletes de maconha e cocaína, no início da noite desta segunda (12) em Alfredo Vasconcelos.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um policiamento preventivo no bairro Bianchetti I, a PM avistou o suspeito saindo de uma trilha próxima a uma mata, que já possuí denúncias anônimas sobre pessoas guardarem drogas para traficar depois.



Em um ponto estratégico, a equipe PM passou a monitorar a mata e identificou o retorno do suspeito, que foi abordado pelos policias. Durante a busca pessoal nada foi encontrado, mas em determinado momento o homem conseguiu fugir da abordagem. Os policiais conseguiram localizar uma sacola contendo 13 tabletes de maconha, cinco papelotes e um sacolé de cocaína, uma balança de precisão, uma faca e uma peça de ferro semelhante a um martelo.



Após a fuga do suspeito, os policiais o perseguiram e viram que ele havia entrado em sua casa. O local foi cercado e quando o apoio chegou os militares entraram no imóvel, mas não localizaram nada de ilícito.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





Tags:

cocaína