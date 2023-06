Um homem, de 40 anos, foi preso por tráfico de drogas com mais de 20 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha nesta terça (13) no bairro Jardim das Flores em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias através do 190. O homem foi abordado no local com 27 papelotes de cocaína, 15 buchas de maconha, uma balança de precisão, um celular e R$14.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





Tags:

7 | cocaína | Conselheiro Lafaiete | Drogas | Maconha | Polícia | Polícia Militar