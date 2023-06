Um professor, que não teve a idade informada, foi preso após fragilizar alunos do ensino médio do IF Sudeste de Barbacena com uma fala relacionada ao suicídio da escrivã da Polícia Civil, Rafaela Drummond. O docente teria dito aos alunos "vocês não irão dar em nada, é melhor vocês fazerem como a escrivã da policia civil fez dias atrás". A data do ocorrido ainda não foi informada pela Polícia Federal.

De acordo com informações da PF, os agentes foram até o instituto, a pedido da coordenação escolar, onde foi informado que os alunos de uma turma do ensino médio estariam fragilizados devido a fala do professor, no momento em que estaria ministrando aula. Foi relatado que os alunos sentiram o docente estava os induzindo ao suicídio. Vários alunos se sentiram fragilizados com a situação, inclusive uma adolescente, de 17 anos, que apresentou crises de ansiedade durante o ato, se retirando de sala em prantos.

Ainda, segundo a Polícia Federal, o professor informou que em momento algum teve a intenção de induzir os alunos ao suicídio e que é totalmente contra todo e qualquer ato que fomente ações dessa natureza. O docente também informou que no decorrer da aula houve um desencontro de opiniões relativas ao teor do conteúdo ministrado e que na sua visão tal situação poderia ter sido resolvida no âmbito do educandário, mas que não irá se defender acusando nenhum aluno e nem mesmo seria a favor de impedir a expressão dos mesmos.

A diretora geral da instituição informou aos agentes que o professor em questão já possui processos administrativos em trâmite, inclusive, um deles, de caráter demissionário por fatos que já tramitam na corregedoria institucional.

RELATOS DE OFENSAS

A aluna, de 17 anos que teve uma crise de ansiedade com a fala do professor, relatou que durante a mesma aula o docente disse "a gente estuda igual a uma mulher na relação sexual, que finge gozar para acabar rápido".

Uma outra jovem também acrescentou que docente disse a ela que "ela não seria mulher para permanecer suja de fezes de animais" e acrescentou ainda que "quando ela tivesse a sua primeira relação sexual, viraria garota de programa"

Outra jovem relatou que o docente, recorrentemente, faz referências político partidário em sala de aula, principalmente em relação ao comunismo. Ela relatou também que o docente, durante o ano letivo, realizou diversas citações constrangedoras de atos sexuais, inclusive direcionado a alunos e alunas menores.

Uma outra jovem contou que o professor por diversas vezes a ofendeu diretamente, alegando que "era melhor que ela fosse prostituta, do que iniciar uma graduação", devido a sua capacidade reduzida de aprendizagem.

O docente foi preso pelo crime de induzimento ao suicídio e conduzido para a Polícia Federal de Juiz de Fora. O delegado federal responsável pelo caso também solicitou que fosse enviada uma cópia dos registros para o juizado da Infância e da Juventude de Barbacena.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com o IF Sudeste de Barbacena para saber o posicionamento da instituição referente ao caso e, até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.

