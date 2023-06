Dois homens, de 27 anos e 40 anos, respectivamente, foram presos por porte ilegal de arma de fogo na noite dessa quarta-feira (14), no município de Guarará. A dupla foi abordada em um veículo no qual foram localizados um rifle calibre ponto 22 com um carregador com nove munições intactas de mesmo calibre, além de uma espingarda de calibre ponto 36, com 6 munições intactas. Os autores foram conduzidos para a Delegacia.