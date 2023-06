Um avião modelo RV-10, fabricado pela Flyer Indústria Aeronáutica, se envolveu em um incidente na manhã desta quinta-feira (15) no Aeroporto de Pouso Alegre, no Sul de Minas.Segundo a Prefeitura do município, durante o pouso, a aeronave extrapolou o limite da pista, parando sobre a área do talude da própria pista.



"O município esclarece que não foi preciso nenhum atendimento médico, não houve feridos e a aeronave já foi devidamente rebocada. Ainda, como padrão, o caso será conduzido conforme normas técnicas cabíveis", informou na nota.



