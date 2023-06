O Policial Militar Carlos André da Rocha Ferreira morreu em um acidente de moto, na noite desta quinta (15) na BR-040, em Carandaí. O militar estava a caminho de Conselheiro Lafaiete, onde trabalhava.



De acordo com informações da Polícia Militar, levantamentos preliminares do serviço de inteligência dão conta que um carro, possivelmente uma Saveiro, bateu de frente com a moto do militar. O SAMU constatou o óbito no local.

FOTO: Divulgação - Nota de Pesar divulgada pela PM

Carlos André é filho do Coronel José Carlos da Cunha Ferreira.

