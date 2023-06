Casais que sonham em trocar alianças e regularizar a situação conjugal podem se inscrever para participar do "Casamento Comunitário" em Matias Barbosa (MG), promovido pela Pastoral Familiar de Matias Barbosa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de agosto. Para participar, os interessados precisam morar no território da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.



O "Casamento Comunitário" ocorrerá no dia 7 de outubro de 2023, às 10h, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Podem se inscrever pessoas que não tenham recebido o Sacramento do Matrimônio em outra união. . As vagas são limitadas. Os interessados devem procurar a secretaria paroquial portando documento de identidade e comprovante de residência.

A secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Conceição funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e das 13h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.





