Um idoso, de 65 anos, morreu em um incêndio em uma residência unifamiliar, onde era paciente oncológico tabagista, na tarde deste domingo (18) na rua José Nogueira, bairro Pontilhão, em Barbacena.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados por volta de 16h29 e ao chegarem no local, verificaram que a ocorrência começou no quarto da vítima, que segundo informações de familiares, teria tentado acender um cigarro.

Imediatamente, as chamas se espalharam pela cama, queimando gravemente a vítima, que já era acamada, com queimaduras de 2º e 3º graus, além de outros prejuízos materiais em móveis e eletrodomésticos.

Ainda, conforme relato do Corpo de Bombeiros, embora não houvesse o combate às chamas pelos militares, pois foram extintas pelos familiares com o uso de água da própria residência, os bombeiros atuaram no apoio ao salvamento da vítima que estava acometida gravemente pelas queimaduras, disponibilizando-a imediatamente para socorristas do SAMU, mas ela acabou morrendo no Hospital Regional de Barbacena. Os outros moradores não se feriram.

No imóvel residia um total de 3 pessoas, que foram logo retiradas, tendo somente o pavimento térreo. Não houve danos estruturais no imóvel, razão pela qual a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil não foi acionada.



FOTO: CBMMG - Reprodução