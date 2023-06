Um homem, de 25 anos, foi preso em casa após agredir e roubar um jovem, de 21 anos, na manhã deste domingo (18) no bairro São Pedro em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem relatou que estava indo para o trabalho quando, ao passar pela linha férrea, foi abordado pelas costas pelo suspeito, que agarrou seu pescoço aplicando uma gravata, dizendo que queria dinheiro e o ameaçando de morte. O jovem falou que não tinha dinheiro, que estava indo trabalhar e o suspeito o obrigou a abrir a mochila, roubou o celular e fugiu,



Ainda, de acordo com a PM, os policias conseguiram informações sobre as características do suspeito e, após diligências, ele foi localizado em sua casa no bairro Caiçaras. Durante as buscas no interior da residência, os militares encontraram o celular roubado e ainda 57 pedras de crack, uma porção de maconha, R$120 e as roupas que o suspeito usava no momento do crime.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

Agredir | bar | Casa | Homem | Jovem | morte | PM