Dois homens de 46 anos e 24 anos e uma mulher de 31 anos foram presos durante o atendimento de uma ocorrência de furto no município de Rio Novo. O crime foi cometido contra uma mulher de 27 anos. Além do autor do furto, dois suspeitos de tráfico foram detidos. Com eles foram encontrados uma bucha de maconha, oito pedras de crack, duas porções de cocaína, duas pedras de cocaína, R$392,20, embalagens para as drogas e gilete. Os autores foram conduzidos para a Delegacia.



Tags:

7 | prisão | Tráfico