Um jovem, de 24 anos, foi preso em Ressaquinha após furtar duas armas de fogo em Cachoeirinha, Zona Rural de Carandaí, na tarde desta terça (20).

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações sobre o furto e intensificaram o patrulhamento nas localidades rurais e vias que fazem divisa com o município.



Após as buscas, os policiais receberam relatos de que o suspeito estaria no Quilombo, Zona Rural de Ressaquinha. O jovem foi localizado, confessou ter furtados as armas, um rifle calibre 28 e uma escopeta calibre 32, e mostrou para os militares onde escondeu as armas.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

