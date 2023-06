Um homem, de 49 anos, que mantinha os filhos adolescentes, um menino de 17 e uma menina de 15 anos, em cárcere privado na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, foi preso na tarde desta terça (20), enquanto fazia um serviço, em Barbacena. A mãe dos adolescentes, de 45 anos, também foi presa.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam uma ligação do vice-diretor da Escola

Estadual Tancredo Neves, onde os jovens estudaram, relatando que uma aluna, que não frequentava as aulas há aproximadamente três meses, foi até a escola e relatou que o pai mantinha ela e o irmão em cárcere privado. A adolescente também contou que era abusada sexualmente pelo pai desde os 13 anos.



A PM recebeu informações de que o homem estava prestando serviços em Barbacena. Ele foi localizado em um hotel no bairro Pontilhão, preso e encaminhado para Conselheiro Lafaiete onde uma guarnição o aguardava para levá-lo para Santa Luzia.



Com o homem foram localizados quatro celulares, dele, dos adolescentes e da mãe deles. Já no imóvel da família, em Santa Luzia, foram encontrados uma arma de fogo, 12 munições calibre .380 e uma arma de pressão.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, referente ao fato dos jovens não frequentarem a escola há três meses, que respondeu.

"Sobre a situação envolvendo dois estudantes de uma escola da rede estadual, em Santa Luzia, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a mãe dos jovens solicitou, junto à direção escolar, o cancelamento da matrícula dos filhos, no dia 17 de abril de 2023.

No entanto, após a solicitação, ontem (20/6), a direção da escola foi surpreendida com a atitude de um dos filhos, uma adolescente de 15 anos, que denunciou à uma professora da escola estar sendo vítima de cárcere privado e abuso praticado pelo pai. Ao tomar ciência da denúncia, a direção da unidade escolar agiu imediatamente e acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e o Conselho Tutelar do Município para adotar as providências cabíveis.

A PMMG esteve na escola, ouviu a jovem e registrou Boletim de Ocorrência, após constatar a veracidade das denúncias. Os estudantes, acompanhados dos órgãos responsáveis e da supervisão escolar, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Os detalhes da ocorrência policial devem ser checados com a PMMG.

A Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C, responsável pela coordenação da escola, segue acompanhando o caso e colaborando com os órgãos de investigação para as apurações devidas sobre o ocorrido".

O homem foi preso pelos crimes de sequestro, cárcere privado e estupro.

