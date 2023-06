Um adolescente, de 17 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta terça (20) em Barroso. Um Policial Militar, que estava saindo de casa, trocou tiros com o suspeito do crime, um homem de 25 anos, que fugiu.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava em um carro, um Fiat Uno branco, quando viu o adolescente andando pela rua. Imediatamente ele desceu do carro com uma arma em punho, vestido com uma gandola camuflada, e começou a atirar na direção do menor, que conseguiu correr e invadiu uma residência tentando salvar sua vida.



O Policial Militar ouviu o barulho, mas, acreditou que se tratava de trabalhadores utilizando equipamento de solda. No momento em que saía de casa, foi informado que uma pessoa armada teria invadido uma residência e voltou para buscar sua arma.



Ainda de acordo com a PM, na rua, o militar se deparou com o adolescente, em um terraço, pedindo

socorro. Ele deu ordem para que o suspeito largasse a arma, mas, não foi acatado, tendo o indivíduo ainda

realizado disparos em sua direção, que foram revidados.



O homem fugiu, atirando para trás, e, em seguida, entrou no carro, que o espera com um motorista. O veículo foi encontrado, abandonado e incendiado em uma estrada, na localidade conhecida como

"Estação".



A perícia técnica compareceu ao local e recolheu uma munição calibre 9 milímetros e quatro munições .40.

O suspeito ainda não foi localizado. A PM segue no rastreamento.