Três homens foram detidos no Bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete, na terça-feira (20).A informação chegou via 190. Uma equipe se deslocou para o endereço indicado, onde encontrou 30 pedras de crack e uma pedra bruta da mesma substância, R$237, quatro telefones celulares, uma balança de precisão, três pinos de cocaína e uma pedra bruta do mesmo material, sete buchas e 10 tabletes de maconha. Os envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia, assim como os ilícitos apreendidos.







