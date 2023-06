Dois homens, de 29 e 31 anos, foragidos da justiça, foram capturados pela Polícia Militar neste fim de semana em Barbacena e Santos Dumont.

BARBACENA



De acordo com informações da Polícia Militar, na noite de sexta(23), os militares receberam informações

de que um homem, de 31 anos, estava com mandado de prisão em aberto. Eles iniciaram diligências e localizaram o suspeito no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas em consulta ao sistema foi confirmada a existência de um mandado de prisão aberto em seu nome. O

homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.



SANTOS DUMONT



Segundo informações da PM, na noite de domingo (25), os policiais receberam informações de que um homem, de 29 anos, estaria com mandado de prisão em

aberto. Após consulta no sistema e confirmado o mandado, o homem foi localizado no Bairro Quarto Depósito, preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

Tags:

Foragido da justiça | Justiça | Polícia | polícia civil | Polícia Militar | prisão