Quatro homens e dois adolescentes foram detidos em diferentes pontos da cidade de Conselheiro Lafaiete ao longo do fim de semana. No domingo (25),depois de receber uma denúncia de tráfico de drogas ao redor da Avenida Telésforo Cândido de Rezende. Uma equipe foi até o local verificar e abordou um jovem de 20 anos, que tinha nove papelotes de cocaína, cinco buchas de maconha e R$45. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Jovem de 20 anos foi preso realizando tráfico

Na sexta-feira (23), dois adolescentes de 15 e 16 anos e dois jovens de 19 e 23 anos, respectivamente, foram abordados e, com eles, foram localizados uma garrucha calibre 38, duas munições de mesmo calibre, uma bucha de maconha e um pino de cocaína, além de uma quantia de R$65.Eles estariam envolvidos em um possível ataque a um grupo rival nas proximidades da quadra do Bairro Progresso. O grupo foi detido e encaminhado à Delegacia.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Grupo iria enfrentar rivais na quadra do Bairro Progresso

Ainda na sexta-feira (23), um homem de 26 anos que era alvo de levantamento da Polícia Militar, foi abordado no Bairro São João. Contra ele, havia um mandado de busca e apreensão. No imóvel em que o autor foi localizado houve apreensão de 16 papelotes, três pinos e uma porção de cocaína, 60 pedras de crack e ainda 68 buchas de maconha e outros 23 tabletes do entorpecente, uma balança

de precisão, um caderno contendo anotações do tráfico e a quantia de R$ 389,00.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Drogas foram apreendidas por meio da execução de um mandado de busca e apreensão contra um jovem de 26 anos





