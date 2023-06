Cinco pessoas consideradas foragidas pela Justiça foram detidas pela Polícia Militar entre a sexta-feira (23) e o domingo (25) nos municípios de Conselheiro Lafaiete, Santana dos Montes, Congonhas e Piranga. Na madrugada do domingo (25), a Polícia prendeu um foragido ao atender uma ocorrência de agressão. A vítima, um homem de 21 anos, foi socorrida ao Pronto Socorro Municipal e, durante consulta ao prontuário, foi constatado um mandado de prisão no nome dele. Em função disso, ele foi preso.



Em Conselheiro Lafaiete foram capturados dois indivíduos, sendo um de 33 anos em

abordagem na Praça São Sebastião e o segundo, 25 anos, natural do Estado de Espírito Santo, no Bairro Lima Dias. Nesse caso, a investigação faz parte da 2ª fase da “Operação Suíte”, desencadeada

com o propósito de combater de forma qualificada a criminalidade violenta no município.

No Bairro São Joaquim, em Santana dos Montes, foi localizado um senhor de 78 anos, no entanto, devido se tratar de uma pessoa idosa e acamada, devido a uma cirurgia realizada, não foi realizada a condução do autor, somente o registro conforme orientações dos órgãos competentes.



Em Piranga, um senhor de 68 anos que se encontrava foragido da justiça foi preso no

Povoado Vargem do Engenho. Em sua posse foram apreendidas duas armas de fogo e duas

munições calibre .38, além de espoletas, pólvora e esferas de chumbo.



Todos os detidos, exceto o idoso de Santana dos Montes, foram encaminhados para a Delegacia.