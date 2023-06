A Polícia Civil (PC) cumpriu, no final da tarde da terça-feira (27), dois mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão dos indivíduos suspeitos de atirar contra um adolescente e um policial militar no último dia 20 de junho, no bairro Genésio Graçano, em Barroso.

Na ocasião, um dos investigados saiu encapuzado de um veículo e passou a realizar diversos disparos de arma de fogo na direção do adolescente, enquanto o segundo envolvido aguardava na direção do carro.

O adolescente chegou a ser atingido de raspão por um dos disparos. Um policial militar que estava próximo tentou intervir e também foi alvo dos tiros.

Os suspeitos fugiram do local do crime e abandonaram o veículo incendiado, na região de Pitangueiras.

A perícia da PCMG esteve no local dos disparos realizando os trabalhos de praxe e encontrou diversas munições deflagradas.

“As prisões são de extrema importância para o esclarecimento dos fatos e de outros procedimentos que tramitam nesta delegacia. Além de trazer segurança para a população, que ficou bastante comovida e preocupada, a Polícia Civil deu uma resposta rápida à sociedade", explicou o delegado responsável pelo caso, Roberto Fernando Nóbrega Filho.

Os investigados foram levados à delegacia, onde foram ouvidos e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional em São João Del Rei, onde permanecem à disposição da Justiça.

