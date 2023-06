O Tribunal do Júri de Abre Campo, município da Zona da Mata mineira, condenou a 24 anos e dez meses de prisão em regime fechado o homem que assassinou a ex-namorada em 2022 na cidade de Sericita.



O feminicídio ocorreu em 11 de setembro no bairro Chácara Velha. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi cometido pelo fato do homem não se conformar com o término do relacionamento, ocorrido meses antes. Consta que nesse dia que esse homem foi até a casa da ex-namorada e, ao chegar lá, efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima.

Por causa do tiro, a mulher ficou internada em coma por mais de dois meses até que, em 19 de novembro de 2022, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a apuração, o crime foi cometido na presença da filha menor de idade da mulher, o que foi um agravante na hora estabelecer a pena pelo crime.



