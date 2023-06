Adolescente é apreendido e homem consegue fugir em abordagem da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na noite desta quarta (28) no bairro Bela Vista em Nazareno.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que estaria acontecendo o tráfico de drogas em um local no bairro e iniciaram uma operação para verificar a informação.



Em determinado momento, os militares visualizaram dois indivíduos, entre eles o adolescente de 17 anos, que ao perceberem que seriam abordados tentaram fugir. Um dos indivíduos teve êxito na rua, porém o menor foi contido.



Durante as buscas no local da abordagem, os policiais encontraram 23 pedras de crack, uma pedra de cocaína, uma barra grande de maconha e R$37.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

apreensão | Drogas | PM | Polícia | polícia civil | Tráfico