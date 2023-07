Um carro sofreu um incêndio no Bairro Real de Queluz, em Conselheiro Lafaiete, na manhã deste sábado (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que fez o atendimento da ocorrência, o fogo teve início enquanto o motorista dirigia. O fogo propagou-se rapidamente pelo automóvel, apesar disso, ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. As chamas foram debeladas pelos militares.