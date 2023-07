Dois indivíduos em uma motocicleta balearam um jovem de 24 anos na noite de sexta-feira (30), no Bairro São João em Conselheiro Lafaiete. Populares informaram à Polícia Militar que o autor seria um desconhecido. O rapaz foi atingido no antebraço direito, nas costas e um dos disparos transfixou o pulmão e saiu no peito. Ele foi encaminhado para atendimento na Policlínica Municipal. Após os primeiros socorros foi necessária a sua transferência do indivíduo para o Hospital e Maternidade São

José onde passaria por uma cirurgia.

A vítima relatou que a motivação teria sido desentendimentos anteriores. No local em que a tentativa de homicídio aconteceu, foram recolhidos um estojo de munição calibre ponto 40 e uma munição percutida, não deflagrada, do mesmo calibre.

Na noite do sábado (1º), a Polícia Militar chegou a abordar um suspeito que poderia estar relacionado com o caso. Porém, nada de ilícito foi encontrado e ele foi liberado. No domingo (2), ocorreu outra tentativa de homicídio, no centro da cidade. Dois menores, um de 17 anos e o outro de 15 anos. O primeiro foi atingido com uma faca no abdômen. O outro sofreu um disparo de arma de fogo na cabeça.

O suspeito fugiu do local antes da chegada da Polícia.

A equipe, no entanto, conseguiu localizar o responsável pelo disparo, portando a arma utilizada no crime: um revólver calibre ponto 32, que foi apreendido com munições do mesmo calibre.

Iniciadas as diligências, a Polícia Militar localizou o autor e arma de fogo utilizada no

delito (um revólver calibre .32), a qual foi apreendida juntamente com uma munição de mesmo

calibre.

Entorpecentes, materiais relacionados ao tráfico de drogas e R$ 7.028,00 foram encontrados na residência do autor que confessou a tentativa de homicídio e relatou tê-lo cometido em vingança por conta da facada sofrida pelo seu amigo.



O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com os materiais

apreendidos. Entre as notas, havia cédulas falsas. Com ele, também foram encontradas 11 porções de maconha, sete porções de cocaína, três micropontos de LSD e diversos microtubos vazios. Duas balanças de precisão, um aparelho celular, um canivete, uma faca e soco inglês.



Segundo informações da equipe médica de plantão, o estado de saúde da vítima do

disparo de arma de fogo é grave, ao passo que a vítima da facada se encontra estável, sem

necessidade de procedimento cirúrgico

