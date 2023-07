Um homem de 45 anos com sinais visíveis de embriaguez, sem habilitação e com os documentos da motocicleta que conduzia atrasados, foi detido na tarde deste domingo na Praça Rui Barbosa, no Centro de Cataguases. Ele foi flagrado durante um patrulhamento da Polícia Militar, enquanto realizava uma manobra indevida sobre a ponte nova e quase atingiu um veículo que transitava no sentido oposto.



A equipe da PM realizou a abordagem e, durante a fiscalização, identificou as irregularidades. A partir do momento em que foi informado sobre as providências policiais, o suspeito começou a ameaçar e desacatar a equipe. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia, onde foram lavrados três Autos de Infração de Trânsito.











Tags:

Embriagado