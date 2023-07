O furto de uma motocicleta foi registrado no domingo (2), no Bairro Santa Efigênia, em Conselheiro Lafaiete. Em rastreamento realizado no mesmo dia, no Bairro Morada do Sol, uma outra motocicleta furtada no Bairro Cidade Satélite foi identificada e recuperada. O veículo foi apreendido e removido para pátio credenciado.





C | Conselheiro Lafaiete | Furto | moto | Polícia | Polícia Militar | Veículo