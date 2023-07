Dois carros se envolveram em um acidente na tarde do domingo (2), inicialmente, deixando seis vítimas, sendo que havia uma presa às ferragens. O sinistro ocorreu na BR-040, próximo a um posto de combustíveis em Carandaí.



Agentes da Via 040, uma equipe do Samu e Bombeiros atuaram na ação. Os Bombeiros auxiliaram a ressuscitação cardiopulmonar de uma das vítimas e no socorro de outras pessoas envolvidas. Entre elas, uma gestante de quatro meses. Ela foi socorrida e conduzida para a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, pela Via 040.

No atendimento à vítima mais grave, um homem de aproximadamente 60 anos, após mais de 20 minutos de intervenção das equipes de resgate no local, juntamente com os médicos, foi possível reverter o quadro de parada cardiorrespiratória da vítima. O idoso foi deixado aos cuidados de uma unidade avançada da Via 040, sendo transportado com vida para o Hospital Regional de Barbacena, juntamente com as outras vítimas envolvidas.

