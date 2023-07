Uma caminhonete bateu de frente com um ônibus no km 113 da BR-262, em Rio Casca, nesse domingo (2). O passageiro do veículo de passeio foi atendido pelo SAMU de Rio Casca. Enquanto a médica da unidade do SAMU de Ponte Nova confirmou o óbito do motorista da caminhonete.



Bombeiros realizaram a remoção da vítima. A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil realizaram trabalhos de praxe. Não houve feridos no coletivo. Não foram informados mais detalhes sobre o ônibus.