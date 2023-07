Dois homens, que não tiveram as idades informadas, ficaram feridos após a moto em que estavam bater em um carro na noite desta segunda (03) na na Rua Barão Pouso Alegre, Bairro São Dimas, em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando a motorista do carro, que também não teve a idade informada, realizou uma conversão à esquerda e bateu na moto, que subia a via. Com o impacto os ocupantes da moto caíram. O condutor apresentou uma possível fratura na perna esquerda. Já o carona apresentou uma possível fratura na perna direita. A motorista do carro não se feriu.

Os feridos foram levados para a Maternidade São José para serem avaliados pela equipe médica. A Polícia Militar também esteve no local.

