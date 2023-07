Três homens, que ainda não tiveram as idades informadas, morreram em um grave acidente entre o carro que estavam e uma carreta, na BR-494, KM 155, próximo ao trevo de São Tiago na manhã desta terça (04).

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o carro em que os homens estavam, um Palio Weekend, bateu de frente com uma carreta. Eles morreram na hora e ficaram presos às ferragens. Não há informações sobre o motorista da carreta.

A causa do acidente ainda não foi informada.



*TEXTO EM ATUALZAÇÃO

Tags:

acidente