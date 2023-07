A 2ª fase da “Mega Operação Narco Minas” teve início na segunda-feira (3) e segue até o próximo sábado (8). O principal objetivo é o Combate ao tráfico interestadual de drogas, em todas rodovias estaduais e federais delegadas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A operação é realizada pela PMMGpor meio da Policia Militar Rodoviária.



Segundo a PM, a primeira fase foi concluída no último domingo (2), onde teve como foco em abordagens veículos e condutores, repressão ao uso e tráfico de drogas, veja abaixo o resultado da fase inicial.

Arma de fogo apreendida: 2

Mandados de prisão: 2

Embriaguez administrativa: 17

Prisão por embriaguez: 10

Prisão por posse/uso e consumo de drogas: 12

Veículos removidos: 44

Veículos recuperados/adulterados: 3

Tráfico de drogas: 4

Crime de trânsito: 4

Prisão de autor de roubo: 1

Quantidade de operações antidrogas: 15



Conforme a PMRv, para a 2ª fase deverá ser intensificado a atuação no combate ao tráfico interestadual, com foco em veículos com origem de outros estados e ônibus interurbanos, no intuito de levar mais segurança a condutores e passageiros, além de desestimular a migração de infratores de outras regiões para Minas Gerais. Nesse sentido, nessa fase a PMRv terá por objetivos localização de armas, drogas e foragidos da justiça.

A Polícia Militar Rodoviaria destaca que, apesar da operação temática específica em andamento, as ações repressivas e preventivas no combate ao tráfico e a crimes em geral tem sido o viés principal da PMRv mas rodovias em todo decorrer do ano.

