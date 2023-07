Um homem, de 49 anos, foi preso pela Polícia Civil por porte ilegal de arma de fogo, nesta terça (04) em Lima Duarte. O suspeito é investigado por ter efetuado disparos durante uma festa no município em 2022.



Segundo informações da PCMG, o homem foi preso durante uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Juiz de Fora e Lima Duarte. Durante a ação, os policiais localizaram um revólver calibre .22 e sete munições do mesmo calibre.

O crime



Desde novembro de 2022, o homem preso e seu filho, de 31 anos de idade, são investigados em Lima Duarte por terem se envolvido em uma briga em um evento denominado "Clube do Cavalo", onde teriam efetuado disparos de arma de fogo durante a confusão. Com as investigações, o delegado representou pela expedição de busca e apreensão na residência dos investigados visando localizar armas.

