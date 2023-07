A Câmara Municipal de Matias Barbosa realiza projeto de exibição de filmes durante os dias 11, 13, 18 e 20 de julho, às 18h30, no auditório da Câmara, localizado na Rua Engenheiro Paulo Brandão, nº 380, Bairro Parque dos Sabiás. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo WhatsApp (32) 3273-5716 ou presencialmente no Núcleo de Atenção ao Cidadão (NAC) da Câmara.



Para a realização da inscrição, deverão ser informados o nome e a idade da criança ou do adolescente, o nome do responsável e para qual dia está se inscrevendo. Crianças deverão estar acompanhadas por um adulto (responsável) no dia da exibição do filme. Serão permitidas as inscrições para mais de uma data e o limite de participantes por sessão será de 70 pessoas.

Datas dos filmes em exibição:

11/7: Minions 2 - A Origem de Gru

13/7: Sonic - O Filme

18/7: Super Mario Bros - O Filme

20/7: Encanto