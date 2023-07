Um incêndio em uma vegetação quase atingiu a área do Horto Florestal, de preservação ambiental, na tarde desta quinta (06) em Conselheiro Lafaiete. Os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram evitar que o fogo chegasse ao Horto.



De acordo com os Militares, o incêndio começou na BR-040, próximo ao KM 632, na entrada do bairro Paulo VI. Ao avistarem a fumaça vindo próximo do Horto eles rapidamente se deslocaram para impedir que o fogo se alastrasse e atingisse a área de preservação ambiental, que tem suas extremidades próximas da rodovia.

A fumaça do incêndio chegou a dificultar a visibilidade dos motoristas que passavam pela BR-040, podendo causar um grave acidente.

As chamas foram apagadas logo no início, impedindo assim um acidente grave devido a fumaça espessa e um possível incêndio de grande proporção em uma mata fechada, de difícil acesso e de grande valor para o ecossistema.



AVISO

O Corpo de Bombeiros Militar também reforçou a importância de que não se inicie focos de incêndio, visto que se alastram com facilidade nesta época do ano e trazem danos ao meio ambiente e ao patrimônio além de riscos à população.