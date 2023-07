Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na noite desta quinta (06) com 10 papelotes de cocaína, 10 pedras de crack e um tablete de maconha no bolso da bermuda, no bairro Grogotó em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação antidrogas no bairro, a PM visualizou o adolescente que, ao perceber a presença de equipe, levou rapidamente a mão para atrás do corpo, gerando suspeita.



Ele foi abordado e durante a busca pessoal foi localizado, no bolso de trás da bermuda dele, 10 papelotes de cocaína, 10 pedras de crack e um tablete de maconha.



O adolescente informou que as drogas apreendidas eram para comercialização. Ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado.

Tags:

Adolescente | apreendido | cocaína | Droga | Drogas | operação | PM