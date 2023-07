Um policial Militar sofreu tentativa de homicídio nessa quinta-feira (7), na Rua Geraldo Magela de Paiva, no Centro de Lima Duarte. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o militar estava de folga e foi espancado na porta do salão da esposa dele.

Ainda segundo o registro policial, os suspeitos de 18 e 23 anos agrediram a vítima com capacetes. A motivação do crime seria uma briga anterior por conta de um arranhão no carro do militar.

Os exames de tomografia computadorizada revelaram uma fratura grave no cérebro da vítima, que foi internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) para realizar cirurgia.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional. Como destacado na ocorrência, os agressores têm várias passagens por tráfico de drogas, consumo de drogas, direção perigosa, lesão corporal, entre outras.