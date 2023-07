Um homem, que não teve a idade informada, ficou ferido após o carro que dirigia bater em uma carreta na madrugada desta terça (11), na BR-040, KM 628, próximo a Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro, um Gol cinza, seguia sentido Belo Horizonte quando bateu na carreta. Com o impacto o condutor do veículo ficou preso no interior do veículo.

Após estabilização do veículo, a vítima foi retirada utilizando técnicas de salvamento e resgate veicular. O condutor estava consciente, porém bastante confuso e apresentando fratura na perna esquerda e corte na cabeça.

Ele foi retirado do carro e conduzido para a Maternidade São José pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.





bombeiros | C | Conselheiro Lafaiete | Corpo de Bombeiro | Ferido | Polícia | Rodovia