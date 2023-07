Um homem, de 41 anos, foi assassinado após uma briga entre ele e o inquilino, de 28 anos, do imóvel que a vítima era proprietária na noite desta segunda (10) no bairro Nova Cidade em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados depois de receberem informações de que quatro homens estariam forçando a entrada no imóvel, causando danos na residência, e depois passaram a agredir o morador, de 28 anos.

Ao chegarem no local, a equipe da PM, viu a vítima caída no chão, apresentando manchas de sangue pelo corpo e com sinais de três perfurações no lado esquerdo do tórax, já inconsciente. O homem foi socorrido, mas acabou morrendo a caminho do hospital.



Os militares iniciaram diligências e conseguiram informações de que o morador do imóvel abriu a porta da sala de sua casa e começou a conversar com a vítima e mais três pessoas quando começou uma briga entre eles. A esposa do inquilino puxou o marido de volta para a casa e ele começou a ser agredido pelos

outros.



Os quatro homens saíram da casa e arrancaram os moirões da cerca passando a quebrar a estrutura externa da casa, jogando pedras e ameaçando de buscar uma arma de fogo no veículo que estavam para matar o morador da residência.



O morador relatou para a PM que a vítima foi até o local para exigir que ele saísse da casa e passou a agredi-lo. Nesse momento, o morador deu uma facada para se defender e outro homem começou a lhe agredir, sendo que se recorda de ter sido agredido pelas quatro pessoas que estavam no local. Após a briga, o homem foi ao hospital para atendimento médico.



Ainda, segundo a PM, dois homens, um de 37 anos e outro de 30, deram entrada no hospital, feridos com golpes de faca. O homem de 30 anos relatou que foi chamado pelo proprietário da casa para ir com ele ao local e mandar o inquilino sair. Quando a briga começou, ele foi tentar separar e foi golpeado com uma faca.



Já o homem de 37 anos disse que levou os homens para o local, mas não participou da briga. Ele relatou ainda que, em dado momento, viu a vítima cair no chão e correu para ajudá-la. Por fim, o homem informou que viu mais um homem, de 34 anos, que também estava com eles, dizer que tinha tomado uma facada e que havia sangue saindo pelo corpo dele, mas depois não o viu mais e não soube dizer onde ele estava.



O local foi preservado até a chegada da perícia técnica, que realizou os trabalhos de praxe. Nas mãos da vítima, foi localizada uma barra de ferro que foi recolhida.



Diante dos fatos, os três foram presos, mas dois deles, o inquilino e o homem de 30 anos, por estarem internados, não foi possível apresentá-los até a presença da autoridade judiciária.

A PM segue em rastreamento na localização do suspeito de 34 anos.