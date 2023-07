Um menino de apenas 4 anos morreu nesta terça-feira (10), após um incêndio ocorrido em São Francisco do Glória. Ele e outro amigo da mesma idade brincavam com um isqueiro, que incendiou um sofá. As chamas se alastraram rapidamente pelo cômodo. Uma pessoa entrou e conseguiu tirar as duas crianças do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Muriaé, que atendeu a ocorrência, foi feita vistoria do imóvel após o incêndio e não foi constatado perigo de colapso da estrutura ou risco de reignição.



Os dois meninos foram levados para a Unidade Básica de Saúde do município e, posteriormente, o SAMU os levou para a Casa de Caridade de Carangola. Ambos estavam em estado grave de saúde. A Prefeitura de Carangola auxiliou na transferência das crianças. O outro garoto foi levado do município para Belo Horizonte em um helicóptero, que saiu de Carangola, às 14h, desta terça-feira (11). O menino teve queimaduras de segundo e terceiro grau, além de ter inalado grande quantidade de fumaça.

A Prefeitura de São Francisco do Glória ainda informou que a Administração vai colaborar com a reforma do imóvel incendiado e que profissionais da Assistência Social e Psicologia estão apoiando as famílias dos meninos.







Tags:

incêndio | Queimaduras | Saúde