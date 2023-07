Bombeiros de Barbacena utilizaram serragem para reduzir o risco de derrapagem na MG-448, próximo ao Povoado de Serra do Sapateiro, em Santa Bárbara do Tugúrio, na segunda-feira (10). O caminhão estava estacionado na pista de rolamento e tinha provocado uma mancha de óleo, com aproximadamente 12 metros de extensão

Segundo relatos do motorista do caminhão, a tampa do tanque de combustível do caminhão se soltou, não precisando o momento certo, o que ocasionou o derramamento do óleo na pista. A Polícia Militar ficou responsável pela sinalização do espaço. O trecho é sinuoso e recebe grande fluxo de veículos. . Foram utilizados cinco sacos de serragem para contenção do óleo e eliminação do risco de derrapagem.



Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, é fundamental a checagem de itens como calibragem dos pneus, conferir o aperto das porcas das rodas, sistema de iluminação do veículo (faróis) e verificar se a tampa de combustível está travada