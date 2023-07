Um ouriço-cacheiro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no terraço de uma residência no Bairro Santo Antônio, em Barbacena. Segundo a equipe, havia de risco de ataque, por conta da a presença de animais de estimação. A guarnição do corpo de bombeiros realizou a captura do animal e, posteriormente, foi colocado em uma caixa para transporte e solto no seu habitat natural.



Ouriço | Ouriço-cacheiro