Teclados, violões, baixo e sanfona entre outros equipamentos, que estão entre os itens furtados da Prefeitura de Nazareno, no Parque de Exposições da cidade no dia 28 de julho foram recuperados nesta quarta-feira (12).



Na data do ocorrido, um servidor foi até o camarim onde o material ficava guardado e percebeu o sumiço de vários equipamentos e aparelhos de som, além de instrumentos musicais, como teclados, violões, um baixo e uma sanfona. A Polícia Civil instaurou procedimentos para apurar a autoria e dinâmica do ocorrido. Após investigações e levantamentos, os objetos foram localizados e recuperados, enquanto o suspeito do furto identificado.



O inquérito policial já foi remetido à Justiça com o indiciamento do investigado para as

providências legais cabíveis, e o material recuperado restituído à Prefeitura de Nazareno.