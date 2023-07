Por conta dos fortes ventos registrados na Serra de Petrópolis, algumas árvores caíram e o KM 87 foi interditado na manhã desta quinta (13). O pedágio de Duque de Caxias, sentindo JF também está interditado.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as equipes dos Bombeiros de Petrópolis foram acionados para reforçar o serviço de desinterdição da subida. As equipes vão acessar o trecho pela contra mão, com o auxílio da PRF.

Ainda, de acordo com a PRF, na descida da serra, há trechos parcialmente interditados no km 85 e 86 também por árvores que atingiram a pista.

EQUIPES CONCENTRAM AÇÃO NO KM 87 DA SUBIDA DA SERRA PARA LIBERAR TRECHO DA BR-040

As equipes da Concer e dos bombeiros atuam em conjunto no km 87 da subida da Serra de Petrópolis para desinterditar a pista, atingida por pelo menos duas árvores durante o vendaval registrado na região.





