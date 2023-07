Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas em operação conjunta envolvendo as Polícias Civil e Militar no Bairro Floresta, no município de Mar de Espanha, nessa quinta-feira (13). A ação teve início com o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço dos suspeitos. No local, os policiais encontraram 67 pedras de crack, uma porção de cocaína e outra de maconha. Além das drogas, dinheiro, canivete, uma motocicleta sem documentação e um pássaro da fauna silvestre sem anilha ou registro. Todos os materiais foram devidamente recolhidos e encaminhados para a Delegacia, junto com o autor.



