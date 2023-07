Um carro com a placa clonada foi identificado por uma equipe da Polícia Militar, enquanto tentava fugir de uma blitz nessa quarta-feira (12), no Bairro Rosário, em Carandaí. Os policiais abordaram o proprietário do veículo, um jovem de 20 anos. Em buscas realizadas no endereço dele, os militares encontraram uma pistola .380 e um carregador com 11 munições intactas. Também foi encontrada a quantia de R$42.500,00, escondida na lixeira do banheiro. Também foram apreendidos um celular e um notebook.

O carro foi roubado no Rio de Janeiro, em outubro de 2022, conforme o registro policial. O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia junto aos materiais arrecadados.





Tags:

Polícia