Um incêndio tomou a vegetação ao lado Bairro Dom Bosco, em São João del-Rei na quinta-feira (13). As chamas ameaçaram atingir residências da localidade, em função dos ventos fortes, que dificultaram o combate às labaredas. A faixa de fogo foi extensão. Foram gastos cerca de 5 mil litros de água para combater as chamas, além de abafadores. A guarnição conseguiu controlar as chamas, após cerca de duas horas de combate e eliminar os riscos das chamas atingirem residências e veículos estacionados próximo ao incêndio. Foram queimados cerca de 25 hectares de vegetação. As causa do incêndio é desconhecida.