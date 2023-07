A Prefeitura de Matias Barbosa divulgou nesse fim de semana a programação do XXII Festival Cultural, que contará com o selo comemorativo dos 100 anos do município. As atividades com shows, mostras e exposições serão realizadas entre os dias 25 a 29 de julho, com participação gratuita do público.

Além das apresentações artísticas, o festival conta com a VIII Festa Gastronômica e Cultural, promovendo restaurantes e bares do município e abrindo espaços para demais parceiros da região, como cervejarias artesanais.

A programação tem início no Salão de Artes Visuais, que fica no auditório da Câmara Municipal, com exposição de quadros, esculturas, instalações, aberta à visitação das 8h às 18h, entre os dias 25 e 28. No dia 26, às 19h30, na Câmara Municipal será realizada a apresentação da Academia da Seresta de Matias Barbosa. Em seguida será apresentada a a peça teatral adulta, Atavio.

No dia 27, acontece o Almoço Musical, às 11h na Praça Peter Birkeland, com o violão e a voz do cantor Peagah. Às 13 h, o Jardim Literário estará aberto para as crianças, com brinquedos, pintura de rosto, escultura com balões e um cenário voltado para a literatura e os livros.

Encerrando a atração, o Projeto cultural do Instituto Padre Antônio realizará uma apresentação às 16h Das 17h às 18h o palco estaráaberto para novos talentos, que poderão exibir sua arte. Às 18h começam os shows da noite, com Helô Mendes, Iago Martins e Charles Dinelli encerrando a noite com uma apresentação às 20 horas.



Na sexta-feira (28) será a vez de Alexandre Rossmann se apresentar na Praça Peter Birkeland, às 11h com o Almoço Musical. A partir das 18 h, no mesmo local, acontece a Noite do Rock, dentro da Festa Gastronômica, que contará com shows das bandas de Rock, com Celebration, Mosquito Elétrico e a Banda Raivosos.