Um homem, de 27 anos, suspeito de ter assassinado a namorada, de 26 anos, foi preso na manhã deste domingo na Colônia Rodrigo Silva em Barbacena. A vítima foi encontrada com hematomas que evidenciavam sinais de violência. A Perícia técnica recolheu um cinto que estava envolto no seu pescoço e um pedaço de fio que se encontrava em seus braços. Ela também estava com o rosto desfigurado, sem pele e cabelos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito foi localizado e declarou que esteve com a namorada em uma festa e iniciaram uma discussão por ciúmes. Ele falou que queria ir embora, mas a vítima disse que iria junto. Durante o trajeto, o homem disse que estava indo para a casa da namorada, porém, ela teria puxado a direção do carro, momento em que o suspeito mordeu o braço da vítima e eles reiniciaram a briga.

O homem disse que foi com a vítima para o sítio onde dormiram um pouco e iniciaram uma nova briga. Ele contou que resolveu deixar o local durante a madrugada e iria se dirigir para a casa de uma amiga para passar o resto da noite, porém a vítima tentou impedir que ele fosse embora, correndo atrás do veículo e gritando o seu nome.

Pela manhã o pai do suspeito se deparou com o corpo da vítima e acionou o filho e a PM. Em virtude de todo o contexto, o homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia.

