Um idoso se 72 anos que conduzia uma caminhonete pelo KM 35 da MG-353 em Rio Novo colidiu com a traseira de um trator, na manhã desta segunda-feira (17). A vítima ficou com leves lesões na mão e foi encaminhado para atendimento em um hospital de Juiz de Fora em uma ambulância local. O condutor do trator não sofreu ferimentos. Havia, segundo as testemunhas, muita neblina e, consequentemente, má visibilidade. O registro também destacou que o trator não estava sinalizado. Os veículos foram liberados na sequência para os proprietários.







Tags:

acidente | C | Vítima