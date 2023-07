Uma jovem de 16 anos foi abordada na rua por um indivíduo, sem idade identificada, que, de acordo com ela, a segurou pelo braço sob o pretexto de vender um perfume na cidade de Além Paraíba nesta segunda-feira (17). O crime aconteceu na Rua Marechal Floriano onde, durante a conversa, a jovem se sentiu ameaçada pela postura e atitude do homem e pensou em oferecer R$10,00 com a intenção de que ele fosse embora. Porém, quando ela abriu a bolsa, o rapaz roubou R$150,00 dela.



Em busca de socorro, a jovem acionou a Polícia Militar e o autor foi identificado e preso. Na companhia do rapaz estavam mais dois indivíduos, sem idade identificada, sendo todos do Rio de Janeiro e com passagens pela Polícia. Eles foram presos e 30 frascos de perfumes falsificados foram apreendidos.